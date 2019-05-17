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  3. Son dakika: MSB: Türkiye ve Rusya'nın oluşturduğu Suriye Çalışma Grubu faaliyete başladı

Son dakika: MSB: Türkiye ve Rusya'nın oluşturduğu Suriye Çalışma Grubu faaliyete başladı

Son dakika: MSB: Türkiye ve Rusya'nın oluşturduğu Suriye Çalışma Grubu faaliyete başladı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ve Rusya'nın oluşturduğu Suriye Çalışma Grubunun faaliyetlerine başladığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesinde alınan karar kapsamında Türkiye ve Rusya arasında oluşturulan Çalışma Grubu ilk toplantısını 16/17 Mayıs 2019 tarihlerinde Millî Savunma Bakanlığı/Ankara’da gerçekleştirdi. Söz konusu toplantıda başta İdlib olmak üzere son dönemde bölgede yaşanan gelişmeler ve alınması gereken tedbirler Astana ve Soçi Mutabakatları kapsamında ele alındı.

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