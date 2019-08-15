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  3. Son dakika... MSB: Korgeneral Twitty Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu

Son dakika... MSB: Korgeneral Twitty Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu

Son dakika... MSB: Korgeneral Twitty Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty'nin, Genelkurmay Başkanlığındaki görüşmelerini müteakip Şanlıurfa'da incelemelerde bulunduğu bildirildi.

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty, Güvenli Bölgeye yönelik Müşterek Harekat Merkezi çalışmaları kapsamında Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden, Korgeneral Twitty'nin Güvenli Bölge kapsamındaki ziyareti hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada, ABD ile koordineli bir şekilde Suriye'nin kuzeyinde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge kapsamında ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty'nin, Genelkurmay Başkanlığı'ndaki görüşmelerini müteakip Şanlıurfa'da incelemelerde bulunduğu bildirildi.

Korgeneral Twitty'nin, yarın Genelkurmay Başkanlığı'ndaki görüşmelerine devam edeceği ve Türkiye'den ayrılacağı belirtildi.

(AA)

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