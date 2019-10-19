Son dakika: MSB duyurdu! Örgüte ait büyük bir cephanelik ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Resulayn'da terör örgütü PKK/YPG'ye ait büyük miktarda silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.
MSB, Resulayn'da terör örgütüne ait bir cephanelik ele geçirildiğini duyurdu.
Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından video görüntülerinin de olduğu bir paylaşım yapıldı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Rasulayn’da devam eden arama-tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK/YPG’ye ait büyük miktarda silah ve mühimmatın bulunduğu cephanelik ele geçirildi."