Son dakika: MSB duyurdu! Örgüte ait büyük bir cephanelik ele geçirildi

MSB, Resulayn'da terör örgütüne ait bir cephanelik ele geçirildiğini duyurdu.

Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından video görüntülerinin de olduğu bir paylaşım yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: