Son dakika... MSB: Bölgede İHA'larımız görev icra etmeye başlamıştır

Milli Savunma Bakanlığı, ABD ile varılan güvenli bölge mutabakatı kapsamında yürütülen çalışmalara yönelik yeni bir açıklama yaptı.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"ABD ile koordineli bir şekilde Suriye kuzeyinde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge kapsamında; Şanlıurfa'da kurulacak Müşterek Harekat Merkezinin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir.

Bölgede İnsansız Hava Araçlarımız görev icra etmeye başlamıştır."