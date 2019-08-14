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  3. Son dakika... MSB: Bölgede İHA'larımız görev icra etmeye başlamıştır

Son dakika... MSB: Bölgede İHA'larımız görev icra etmeye başlamıştır

Son dakika... MSB: Bölgede İHA'larımız görev icra etmeye başlamıştır

Milli Savunma Bakanlığı, "Şanlıurfa'da kurulacak Müşterek Harekat Merkezinin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Bölgede insansız Hava Araçlarımız görev icra etmeye başlamıştır." açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı, ABD ile varılan güvenli bölge mutabakatı kapsamında yürütülen çalışmalara yönelik yeni bir açıklama yaptı. 

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi: 

"ABD ile koordineli bir şekilde Suriye kuzeyinde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge kapsamında; Şanlıurfa'da kurulacak Müşterek Harekat Merkezinin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir.

Bölgede İnsansız Hava Araçlarımız görev icra etmeye başlamıştır."

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