MSB'den Barış Pınarı bölgesindeki Suriyeli ihtiyaç sahiplerine yardım

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Suriyeli 64 ihtiyaç sahibine kıyafet ve bot, bir engelliye de tekerlekli sandalye yardımında bulundu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: