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29 Kasım 2020 Pazar 11:45 | Son Güncelleme:

Son Dakika... MSB: 80 terörist etkisiz hale getirildi

Son Dakika... MSB: 80 terörist etkisiz hale getirildi

Mili Savunma Bakanlığı yaptığı son dakika açıklamasında, terörle mücadele kapsamında son bir ayda 8'i büyük, 26'sı orta çaplı 34 operasyonda 80 terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Mili Savunma Bakanlığı yaptığı son dakika açıklamasında, terörle mücadele kapsamında son bir ayda 8'i büyük, 26'sı orta çaplı 34 operasyonda 80 terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Açıklamada, 15 Temmuz 2016’dan bugüne kadar toplam 20 bin 564 personelin ihraç edildiği, 3 bin 586 personel hakkında ise adli ve idari sürecin devam ettiği kaydedildi.

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