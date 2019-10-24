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  3. Son dakika: MİT ve TSK'nın operasyonuyla öldürülmüşlerdi... O hainler kırmızı listede çıktı!

Son dakika: MİT ve TSK'nın operasyonuyla öldürülmüşlerdi... O hainler kırmızı listede çıktı!

Son dakika: MİT ve TSK'nın operasyonuyla öldürülmüşlerdi... O hainler kırmızı listede çıktı!

MİT ve TSK'nın operasyonuyla Gara'da etkisiz hale getirilen 2 teröristin, kırmızı kategoride aranan Servet Aydın ve Söylemez Yaşar olduğu belirlendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu PKK’lı 2 teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği duyurulmuştu.

Bugün yapılan açıklama ile etkisiz hale getirilen 2 teröristin, kırmızı kategoride aranan Servet Aydın ve Söylemez Yaşar olduğu belirlendi. 

 

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