Son dakika: MİT ve TSK'nın operasyonuyla öldürülmüşlerdi... O hainler kırmızı listede çıktı!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu PKK’lı 2 teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği duyurulmuştu.

Bugün yapılan açıklama ile etkisiz hale getirilen 2 teröristin, kırmızı kategoride aranan Servet Aydın ve Söylemez Yaşar olduğu belirlendi.