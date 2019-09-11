MİT ve TSK operasyonuyla öldürülmüştü! O terörist kırmızı listede çıktı

Alınan bilgiye göre, MİT ve TSK'nın Kandil'de gerçekleştirdiği ortak operasyonda, imha edilen binanın içerisinde kırmızı kategoride aranan sözde PKK/KCK Yürütme Konseyi Üyesi "Pelşin Tolhildan" kod adlı Gülüzar Tural ile örgütün kadın yapılanması KJK'nın sözde en üst karar organı Yürütme Konseyi Üyesi "Dr. Jiyan Garzan" kod adlı Saliha Kaytar'ın da bulunduğu belirlendi. Tural'ın, PKK'ya 1993'de katıldığı, bir dönem Erzincan-Tunceli bölgesinde faaliyet gösterdiği ve sabotaj eğitimi aldığı öğrenildi.

1999-2003 yılları arasında sözde PKK/KCK Başkanlık Konseyi'nde yer alan Tural'ın bu yıl itibarıyla, sözde PKK/KCK Yürütme Konseyi Üyesi olarak Eğitim Komitesi'nde faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Terörist Kaytar'ın ise Dicle Üniversitesinde tıp eğitimi almasının ardından 1993'te Diyarbakır'da hastanede çalıştığı dönemde PKK/KCK'ya katıldığı, 2006-2009 dönemlerinde PKK/KCK'nın PJAK sorumlusu olarak Rusya'da faaliyet gösterdiği, Mart 2011'de, Kandil Alanı'nda bulunan hastanede cerrah olarak görev yapmaya başladığı ve bu yıl itibarıyla örgütün yapılanma şemasında PKK/KCK Yürütme Konseyi içerisinde yer aldığı öğrenildi.