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  3. Son dakika... MİT ve Emniyetten ortak operasyon! PKK'nın üst düzey ismi yakalandı

Son dakika... MİT ve Emniyetten ortak operasyon! PKK'nın üst düzey ismi yakalandı

Son dakika... MİT ve Emniyetten ortak operasyon! PKK'nın üst düzey ismi yakalandı

Norveç'te sorumlu düzeyde faaliyet gösteren PKK/KCK'lı terörist M.S, MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla Bursa'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Norveç'te PKK/KCK adına sorumlu düzeyde faaliyet gösteren M.S, bir süre önce Türkiye'ye giriş yaptı. PKK'lı terörist, örgüt iltisaklarının tespit edilebilmesi amacıyla MİT ve emniyet birimlerince takibe alındı.

PKK/KCK'nın Avrupa'daki örgütsel faaliyetlerinin organize edilmesinden de sorumlu olduğu belirlenen M.S, yurt dışına kaçma şüphesi oluşması üzerine 27 Temmuz'da MİT ve Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla Bursa'da gözaltına alındı. 

M.S, emniyetteki sorgusunun ardından 31 Temmuz'da çıkarıldığı mahkemece "PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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