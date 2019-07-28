Minik Halil yüzünün gülmesi için soğukları bekliyor

Aydın'da arabada çıkan yangında yüzü yanan 4 yaşındaki Halil Geyik, doku nakli ile yeni yüzüne kavuşacağı günü iple çekiyor. Küçük çocuğa yüzüne gerçekleştirilecek olan doku nakli, sıcaklarda enfeksiyon kapma riski nedeniyle ertelendi. Söke'nin Bağarası mahallesinde geçen yıl meydana gelen araç yangınında yüzü tamamen yanan Halil Geyik için ailesi tarafından 'Yangın'a bir damla su istiyoruz' sloganıyla yardım kampanyası başlatılmıştı. Yeni Asır'ın 'Halil için ateşe bir damla su dök' başlığıyla okurlarına duyurduğu haberin ardından seferber olan vatandaşların desteğiyle Aydın Valiliği'nce açılan hesaba Halil'in ameliyatı için gereken 200 bin lira üç günde toplanmıştı.

SICAKLIK ENGELİ

Küçük Halil'in yüzüne yapılacak doku nakli için Muğla'nın Bodrum ilçesindeki özel bir hastaneden aileye 2 ay önce randevu verildi. Hayatını kabusa çeviren yüzündeki yanıklardan kurtulması için hastaneye götürülen küçük çocuğun, yapılan tahlillerinde doku nakline engel bir durumla karşılaşılmadı. Fakat hava sıcaklığının yüksek olması enfeksiyon riski doğurması nedeniyle Halil'in ameliyatı Eylül ayına ertelendi.

UMUTLA BEKLİYORUZ

Küçük Halil, ameliyatın ertelenmesiyle hayal kırıklığı yaşarken annesi Halime Geyik, ameliyatın gerçekleşmesi için Eylül ayını beklediklerini söyledi. Oğlunun eski günlerine dönmesini hayal ettiğini dile getiren anne Geyik, "Yaşadığımız talihsiz olayın ardından oğlumun yüzü yandı. Oğlum için bir damla su istedik, Yeni Asır'ın desteğiyle damlalar yağmur oldu. Aydın Valimiz Yavuz Selim Köşger de bizimle yakından ilgilendi. Oğlumun yüzüne doku naklinin gerçekleşmesini umutla bekliyoruz. 2 ay önce ameliyat yapılacaktı ancak sıcaklarda enfeksiyon kapma riskinden ameliyat ertelendi. Allah'ın izniyle Eylül ayında oğlumun ameliyatı gerçekleşecek, oğlum kabustan uyanıp eski günlerine dönecek" dedi.



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