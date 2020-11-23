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  • Son dakika Milli Savunma Bakanlığı: "Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi"
23 Kasım 2020 Pazartesi 10:21 | Son Güncelleme:

Son dakika Milli Savunma Bakanlığı: "Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi"

Son dakika Milli Savunma Bakanlığı: "Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi"

MSB, Barış Pınarı bölgesine sızarak saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan aktarılan bilgiye göre, Barış Pınarı bölgesine sızarak saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

MSB'den konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde oldu:

"Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi."
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