Son dakika... Memur zammı ne kadar olacak? İşte hükümetin zam teklifi

Hükümet ve memur sendikaları, 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 5. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında bir kez daha toplandı.

Toplantı öncesinde konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın 12 teklif paketinin masada görüşüldüğünü açıkladı.

Yalçın, işçi ile memur sözleşmelerinin de kıyaslanmayacağının altını çizdi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, taban aylığa seyyanen 200 lira, 2020’de yüzde 8+7, 2021’de yüzde 6+6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı istediklerini, hükümetten de makul bir teklif beklediklerini söylemişti.

BAKAN SELÇUK, HÜKÜMETİN TEKLİFİNİ AÇIKLADI

Kamu İşveren Heyeti, kamu görevlileri ve emeklilerinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında hükümetin memura vereceği zam teklifini açıkladı.

Kamu İşveren Heyeti adına açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Kamu çalışanlarımızın maaşlarında 2020 yılının ilk altı aylık döneminde yüzde 3.5, ikinci altı aylık döneminde yüzde 3, 2021 yılının birinci altı aylık döneminde yüzde 3, ikinci altı aylık döneminde de yüzde 2,5 oransal artış yapılmasını, her altı aylık dönem sonunda gerçekleşen enflasyon oranının o altı aylık dönmemde yapılan artış oranlarını aşması halinde aradaki farkın bir sonraki altı aylık dönemin başlangıcından itibaren kamu çalışanlarının aylık ücretlerine yansıtılmasını teklif ediyoruz” dedi.

MEMUR-SEN'DEN TEKLİF SONRASI İLK AÇIKLAMA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un açıklamasından sonra söz alan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Bu teklif makul bir teklif değil. Biz makul teklif istedik siz malul teklif sundunuz. Bu teklifi kabul etmek mümkün değil. Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanı olarak dışarıda değerlendirme yapmayı uygun görüyorum ve heyeti dışarıya alıyorum” şeklinde konuştu.

PAZARLIKLAR İÇİN SON TARİH 20 AĞUSTOS

Memur sendikaları tekliflerini 24 Temmuz'da teslim etmiş, görüşmeler 1 Ağustos'ta başlamıştı. İkinci görüme ise 9 Ağustos'ta yapılmıştı. Dün üçüncü bugün de dördüncü ve son görüşme yapılacak. Pazarlıklar için belirlenen son tarih 20 Ağustos. Bu tarihe kadar anlaşmaya varılmazsa hakem kuruluna başvurulacak ve hakem kurulu 5 gün içinde kararını açıklayacak.