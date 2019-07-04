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Melek'ten acı haber geldi!

Melek'ten acı haber geldi!

Karabük’te, 13 gün önce babasının kullandığı otomobilin yol kenarındaki istinat duvarına çarpması sonucu ağır yaralanan Melek Benli (20), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.


Kaza, 21 Haziran günü Karabük- Zonguldak karayolu Yassıkaya mevkiinde meydana geldi. Karabük yönüne giden Mehmet Benli (54) yönetimindeki 78 SB 794 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada, Mehmet Benli ile eşi Kezban (45) ve kızları Melek Benli yaralandı. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Melek Benli’nin duran kalbi yapılan müdahaleyle yeniden çalıştırıldı.

13 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Melek Benli, 13 günlük yaşam savaşını bugün sabah saatlerinde kaybetti. Karabük Üniversitesi Safranbolu Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojisi Programı bölümünden mezun olduğu öğrenilen Melek Benli’nin cenazesinin yarın toprağa verileceği belirtildi.

Melek Benli'nin kazada yaralanan annesinin tedavisinin Ankara'da bir hastanede devam ettiği, babasının ise taburcu olduğu bildirildi.

DHA

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