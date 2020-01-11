Son dakika... Marmara Denizi'nde peş peşe 35 deprem meydana geldi
Son dakika haberine göre; Marmara Denizi Şarköy açıklarında peş peşe depremler meydana geldi. AFAD'dan alınan bilgilere göre depremlerin en büyüğü 3 şiddetinde gerçekleşti.
Marmara Denizi'nde kısa süreli aralıklarla küçük depremler yaşanıyor. Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinin Uçmakdere ve Gaziköy Mahalleleri'nin açıklarında gerçekleşen depremlerin en büyüğü 3 şiddetinde gerçekleşti.
Kandilli Rasathanesi şiddeti 1.0 ile 3.1 arasında değişen 35 artçı depremin meydana geldiğini duyurdu