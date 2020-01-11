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  3. Son dakika... Marmara Denizi'nde peş peşe 35 deprem meydana geldi

Son dakika... Marmara Denizi'nde peş peşe 35 deprem meydana geldi

Son dakika... Marmara Denizi'nde peş peşe 35 deprem meydana geldi

Son dakika haberine göre; Marmara Denizi Şarköy açıklarında peş peşe depremler meydana geldi. AFAD'dan alınan bilgilere göre depremlerin en büyüğü 3 şiddetinde gerçekleşti.

Marmara Denizi'nde kısa süreli aralıklarla küçük depremler yaşanıyor. Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinin Uçmakdere ve Gaziköy Mahalleleri'nin açıklarında gerçekleşen depremlerin en büyüğü 3 şiddetinde gerçekleşti. 

Kandilli Rasathanesi şiddeti 1.0 ile 3.1 arasında değişen 35 artçı depremin meydana geldiğini duyurdu

 


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