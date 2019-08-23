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  3. 300 bin TL ödülle 'Gri Liste'de yer alan terörist etkisiz hale getirildi

300 bin TL ödülle 'Gri Liste'de yer alan terörist etkisiz hale getirildi

300 bin TL ödülle 'Gri Liste'de yer alan terörist etkisiz hale getirildi

Mardin'de etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan "Hebat" kod adlı Abdurrahman Siler olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında; 22 Ağustos 2019 tarihinde, Mardin Savur ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen ortak operasyonda, etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, terörden arananlar listesinde 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan "Hebat" kod adlı Abdurrahman Siler olduğu tespit edildi.

Etkisiz hale getirilen teröristin, sabotaj eğitimi aldığı ve bölgede saldırı hazırlığı içinde olduğu belirlendi.

AA

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