Son dakika Manisa'da deprem mi oldu? 23 Ocak Kandilli son dakika deprem haberleri..

Son dakika Manisa'da deprem mi oldu? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dün Akhisar ilçesinde saat 22.22'de 5,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Deprem İzmir, Manisa, Aydın ve Denizli'nin yanı sıra Yalova ve Bursa'da da hissedildi. 23 Ocak'ta da depremler olmaya devam ediyor. 23 Ocak Kandilli son dakika deprem haberleri sizlerle..

SON DAKİKA MANİSA'DA YİNE DEPREM OLDU

Manisa'nın Akhisar ilçesinde AFAD'dan alınan bilgiye göre 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ayrıca merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesi olarak kaydedilen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından gündoğumuyla birlikte AFAD ekipleri tarafından hasar tespit çalışması başlatıldı.

SABAH SAATLERİNDE ANKARA'DA DEPREM..

Ankara’da 09:12 sularında bir deprem daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada depremin 3.6 büyüklüğünde olduğu ve yerin 5.0 km derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

Ankara’da saat 06:42 sularında 3.9 büyüklüğünde deprem oldu. 06:54 sularında ise 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

22 OCAK'TA MANİSA 5.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Ayrıca merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesi olarak kaydedilen 5,4 büyüklüğündeki Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akhisar ilçesinde saat 22.22'de 5,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.