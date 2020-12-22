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22 Aralık 2020 Salı 16:05 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Maltepe'de özel hastanede yangın

Son Dakika: Maltepe'de özel hastanede yangın
AA

Maltepe'de özel bir hastanede yoğun bakım servisinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Maltepe'de özel bir hastanede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

AA'da yer alan son dakika haberine göre, İdealtepe Akgüvercin Sokak'taki bir özel hastanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. 

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