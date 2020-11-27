27 Kasım 2020 Cuma 11:36 | Son Güncelleme:
Malatya'da şiddetli deprem: Aşı denemeleri sırasında depremi yaşadılar
AFAD'tan gelen son dakika açıklamasına göre Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 11.27'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Malatya Valisi Aydın Baruş, meydana gelen depremle ilgili, "Olumsuz bir durum yok" açıklamasında bulundu. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Aşı Ünitesinde ise aşı denemeleri sırasında depreme yakalanan vatandaşlar büyük panik yaşadı.
AFAD'tan gelen son dakika açıklamasına göre Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 11.27'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
MALATYA VALİSİ BARUŞ'TAN SON DAKİKA DEPREM AÇIKLAMASI
Malatya Valisi Aydın Baruş, meydana gelen depremle ilgili, "Olumsuz bir durum yok" açıklamasında bulundu.
MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın sözleri şöyle:
"Belediyede mesaideydik. 4,7 şiddetinde bir deprem yaşadık. Depremi de hakikaten binada otururken baya şiddetli bir şekilde de hissettik. Ama şu ana kadar telefonla kurduğumuz ağlarda bir problem olmadı. Çatlaklarla ilgili hafif şeylerin olduğunu ifade ettiler. Allah'a şükür can ve mal kaybı olması noktasında olumsuz bir haber gelmedi. Ama diğer muhtarlarımızla da iletişim içindeyiz. Uluköy ilçemizde merkez üssü olduğu ifade ediliyor. Olumsuz bir şey olmadığını söylemek istiyorum."
İçişleri Bakanlığı ise sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada gelişmeleri takip ettiklerini belirtti.