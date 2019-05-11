Son dakika... Mal varlığına karşı işlenen tüm suçlar azaldı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hırsızlık, yankesicilik, oto hırsızlığı, yağma, kapkaç gibi mal varlığına karşı işlenen tüm suçlarda bu yılın ilk 4 ayında yaklaşık yüzde 11'lik bir düşüş yaşandığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Mal varlığına karşı işlenen tüm suçların aydınlatılma oranı 2019'un ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 3’lük bir artış gösterdi. Bu suç türlerinin yüzde 48’i aydınlatıldı.

Şehirlerde çarşı ve mahalle bekçilerinin göreve başlaması, sokakta polisin ve jandarmanın görünürlüğünün artması, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın kıyı kesimlerinde denetimini artırması ve ülke genelinde uygulanan eş zamanlı Güven - Huzur uygulamaları mal varlığına karşı işlenen tüm suçları ciddi oranda azalttı. Bu yılın ilk 4 ayında mal varlığına karşı yoğun işlenen asayiş suçları, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 11 azaldı. 2019'un ilk 4 ayında mal varlığına karşı işlenen tüm suçları aydınlatma oranında, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 3’lük bir artış yaşandı. Bu yıl mal varlığına karşı işlenen suçların yüzde 48'i aydınlatıldı.

OTO HIRSIZLIĞI YÜZDE 41.5 AZALDI

Bu yılın ilk 4 ayında oto hırsızlığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde yüzde 41.5 azaldı. Otadan hırsızlıkta azalış ise yaklaşık yüzde 32 oldu. Şehirlerde alınan güvenlik önlemleri bu yılın ilk 4 ayında kapkaç olaylarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,4, iş yerinden hırsızlık olaylarını ise yaklaşık yüzde 14 azalttı. Güvenlik önlemleri, evden hırsızlık olaylarını da azalttı. Bu yılın ilk 4 ayında ülke genelinde evden hırsızlık olayları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 azalırken, Ankara'da yüzde 60, İzmir'de yüzde 36, İstanbul'da ise yaklaşık yüzde 37 azaldı.