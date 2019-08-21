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  3. Son dakika... Lice'de dev uyuşturucu operasyonu

Son dakika... Lice'de dev uyuşturucu operasyonu

Son dakika... Lice'de dev uyuşturucu operasyonu

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 974 kilo 150 gram esrar ve 1 milyon 349 bin 104 kök hint keneviri ele geçirildi

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 1 milyon 349 bin 104 kök kenevir bitkisi ile 974 kilo 150 gram esrar maddesi ele geçirildi. 

 Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, 19 Ağustos Pazartesi günü saat 22.00’den itibaren jandarma komando timleri ve güvenlik korucularıyla icrasına başlanılan Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ümmet Ufacık-165 operasyonunun 20 Ağustos Salı günü saat 22.00 itibariyle başarıyla tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, “Söz konusu operasyonel faaliyet esnasında 7 ayrı noktada toplam 1 milyon 349 bin 104 kök kenevir bitkisi, 974 kilo 150 gram esrar maddesi ele geçirilmiş, kenevir bitkileri numune alınmasını müteakip yerinde imha edilmiş, esrar maddeleri muhafaza altına alınmıştır. Söz konusu uyuşturucu maddelerle ilgili olarak Lice ilçesinde R.K., R.Ö., M.A. ve A.A. isimli 4 şahıs yakalanarak haklarında adli işlemlere başlanılmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.

İHA

 

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