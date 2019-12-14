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  3. Son dakika: Libya ile 'Güvenlik ve Askeri İşbirliği Anlaşması' Meclis'e sunuldu

Son dakika: Libya ile 'Güvenlik ve Askeri İşbirliği Anlaşması' Meclis'e sunuldu

Son dakika: Libya ile 'Güvenlik ve Askeri İşbirliği Anlaşması' Meclis'e sunuldu

Türkiye ve Libya arasındaki Güvenlik ve Askeri İşbirliği Anlaşması TBMM'ye sunuldu.

Türkiye ile Libya'nın 27 Kasım'da imzaladığı 'Deniz yetki' ile 'Askeri iş birliği' mutabakatlarından ilki geçtiğimiz günlerde TBMM'de kabul edilirken, ikinci mutabakat metni, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un imzasıyla Meclis'e sunuldu. Anlaşma kapsamında, iki ülke arasında güvenlik, askeri eğitim, savunma sanayi, terörizmle mücadele, askeri planlama, tecrübe aktarımı ve talep olması halinde güvenlik ve savunma iş birliği ofisi kurulması kararlaştırıldı. Taraflar, kendileri açısından gizli bilgilerin korunması için özel önlemler de alacak. İki ülke, karşılıklı askeri hibelerde bulunabilecek ve askeri teçhizat kullanımına destek verecek.

İŞ BİRLİĞİ ALANLARI

Türkiye ve Libya buna göre, güvenlik ve askeri eğitim, ortak tatbikatlar, terörizm ve yasa dışı göç ile mücadele, istihbarat değişimi ve operasyonel iş birliği, lojistik iş birliği, hibe ve lojistik sistemler, askeri tıp hizmetleri, barışı koruma, insani yardım ve deniz haydutluğu ile mücadele operasyonlarında, iş birliğinde bulunacak.

(DHA)


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