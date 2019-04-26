Son dakika: Küçükçekmece'deki sapık tutuklandı

Küçükçekmece Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul Küçükçekmece'de cinsel istismar suçunun faili olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu şahıs, bugün çıkarıldığı mahkemece cinsel saldırı suçundan tutuklanmıştır" denildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu satırlara yer verildi: "İstanbul Küçükçekmece'de cinsel istismar suçunun faili olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu şahıs, bugün (26 Nisan 2019 Cuma) çıkarıldığı mahkemece cinsel saldırı suçundan tutuklanmıştır.

Bilindiği gibi, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bir çocuğun istismara maruz kaldığı ihbarının yapılmasının hemen akabinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturmanın sağlıklı yürümesi ve mağdur çocuğun yeniden örselenmemesi için pedagog, Cumhuriyet Savcısı ve Müdafii eşliğinde mağdur çocuğun beyanı alınmış, failin eşkal bilgileri tespit edilmiştir. Soruşturmada delil olabilecek tüm bulgu ve deliller titizlikle toplanmıştır.

Ayrıca cinsel istismar suçunun faili olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu şahısla aynı evde kalan ve Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 6 kişinin de ifadesi alınmıştır. Söz konusu kişilerin olayla ilgisinin olmadığının tespit edilmesi üzerine yurt dışı edilmek üzere Yabancılar Şube Müdürlüğüne teslim edilmişlerdir. Soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak sürdürülmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur."

(Sabah)