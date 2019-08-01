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  3. Korkunç ifadeler ortaya çıktı! 'Gözünüz TRT'de olsun'

Korkunç ifadeler ortaya çıktı! 'Gözünüz TRT'de olsun'

Korkunç ifadeler ortaya çıktı! 'Gözünüz TRT'de olsun'

Kahramanmaraş'ta FETÖ'nün askeri yapılanmasına ilişkin 4'ü tutuklu 25 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşma sırasında tutuklu sanık F.K.'nin darbeye destek verdiğini iddia eden görgü tanığı, "Kalkışma gecesi saat 03.00'da odaya geldi, saat 06.00'da kışladan dışarı çıkılacağını söyledi. TRT'nin izlenmesini istedi" dedi.

Dönemin Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Personel Şube Müdürü Ş.K., İstihbarat Şube Müdürü U.Ç.Ç., Elbistan İlçe Jandarma Komutanı F.K., diğer sanıklar ve avukatların katıldığı duruşmada 9 kişinin beraatı, 16 kişinin ağırlaştırılmış müebbet cezası istendi. Cumhuriyet Savcısı davayla ilgili mütalaasında, darbe kalkışmasında Kahramanmaraş'ta yer alan askeri birliklerde hareketlilik yaşanmadığını, askeri personelinin yaşananları izlemekle yetindiğini belirtti.

Duruşmada, sanıklar hakkında 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme ve silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından yargılamada Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca aynı suçlardan 12 adet birleştirilmiş iddianamede sanık sayısı 25 oldu.

"GÖZÜNÜZ TRT'DE OLSUN"

Duruşma sırasında tutuklu sanık F.K.'nin darbeye destek verdiğini iddia eden görgü tanığı, "Kalkışma gecesi saat 03.00'da odaya geldi, saat 06.00'da kışladan dışarı çıkılacağını söyledi. TRT'nin izlenmesini istedi" dedi.

"VALİ, KAYMAKAM DİNLEMEYİN"

Sanık A.Y.'nin ise, Elbistan ilçesinde korucuları teçhizatlı ilçe jandarma bölüğüne çağrılarak, orada bulunan F.K.'nin, "Vali, kaymakam, hakim, savcı dinlenmeyecek. Silahlanın, mevzilere geçin" gibi emirler verdiği öne sürüldü.

7 Ekim 2019 tarihine ertelenen davada, F.K., C.B., Ç.A., E.G., H.T., H.U.Y., M.A., M.M., M.B., N.G., Ş.K., T.T. ve U.Ç.Ç. ağırlaştırılmış müebbetle yargılanırken, savcılık A.B.'ye 20 yıla kadar, A.Y. ile A.Y.'ye ise silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla 15 yıl hapis cezası istedi, 9 kişinin ise beraatlarını talep etti. Mahkeme heyeti ise, sanık, F.K.'nin tutukluluk halinin devamını, tutuklu sanıklar U.Ç.Ç. ile Ş.K.'nin tahliyesine karar verdi.

İHA

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