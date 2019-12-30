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  3. Konya'da feci kaza! Otobüs devrildi, yaralılar var

Konya'da feci kaza! Otobüs devrildi, yaralılar var

Konya'da feci kaza! Otobüs devrildi, yaralılar var

Konya'nın Seydişehir ilçesinde otobüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

Ahmet Elçi idaresindeki 68 AAK 600 plakalı otobüs Seydişehir-Antalya kara yolunun 10. kilometresinde şarampole devrildi.

Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, yolculardan Mustafa Kemal Öztürk (22), Ayşe Şahin (75), Seher Şahin (40), Emrah Aktaş (30), Canan Aktaş (25), Mouse Almohammed, Siem Almohammed, Ferdi Baydemir ve henüz ismi belirlenemeyen bir kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

(AA)


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