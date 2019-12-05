Kar tatili haberleri gelmeye başladı! Kahramanmaraş'ta eğitime kar engeli

Yılın ilk kar tatili haberi Kahramanmaraş’tan geldi. Kahramanmaraş Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamaya göre 6 Aralık Cuma günü eğitime bir gün ara verildi. Olumsuz hava koşulları bazı illerdeki yaşantıyı zorlaştırabiliyor. Kar yağışlarının artması öğrencilerin gözünü yapılacak kar tatili açıklamalarına çevirdi. Peki, Hangi illerde okullar tatil?

KAHRAMANMARAŞ'TA EĞİTİME KAR ENGELİ

Kahramanmaraş'ın Nurhak ve Ekinözü ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

İki ilçenin Kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle okulların tamamında 6 Aralık Cuma günü eğitime ara verildiği duyuruldu.

HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?

Şu an için sadece Kahramanmaraş’ın iki ilçesinde eğitime ara verildi. Güncel kar tatili açıklamaları yayınlandıkça haberimiz içerisine eklenecektir.