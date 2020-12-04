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04 Aralık 2020 Cuma 08:06 | Son Güncelleme:

Son dakika: Kadir Topbaş yoğun bakımda

Son dakika: Kadir Topbaş yoğun bakımda

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alındı.

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alındı.

AA'da yer alan haberde babasının 16 Kasım'dan bu yana Kovid-19 tedavisi gördüğünü ifade eden Mustafa Ömer Topbaş, hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Babamız Kadir Topbaş bu sabah yoğun bakıma alındı. Doktorlar önümüzdeki saatlerde şu an uygulanan basınçlı oksijen desteğinden pozitif bir ilerleme kaydedilemezse entübe etme durumunda kalabileceklerini söylüyorlar. Bu zor anımızda arkadaşlarımız, dostlarımız ve sevenlerinden dua bekliyoruz. Sizlerin duası ve Allah'ın izniyle babamızın kısa zamanda sağlığına kavuşacağına inanıyoruz. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun."
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