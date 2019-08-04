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  3. 5 yıldızlı otelde korkunç ölüm!

5 yıldızlı otelde korkunç ölüm!

5 yıldızlı otelde korkunç ölüm!

İzmir Özdere’deki lüks otelin aqua parkına giren, 4 yaşındaki Başer Arges Kaya, en acı oyununu oynadı. Küçük çocuk, havuzun dibinden çıkarıldı ama götürüldüğü hastanede hayata döndürülemedi

İzmir'in Menderes İlçesi Özdere mevkiinde 5 yıldızlı otelde anne ve babasının bir anlık dalgınlığı sırasında aqua park şeklindeki havuza giren 4 yaşındaki Türk asıllı İngiliz vatandaşı Başer Arges Kaya, havuzun dibinde baygın halde bulundu. Havuzdan çıkarılan küçük Başer, ilk müdahele yapıldıktan sonra Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak küçük Başer yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı.

MÜŞTERİLER FARK ETTİ

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü Özdere otelin aqua park havuzunda yaşandı. Londra'dan tatile gelen Sinan Kaya ve eşi Gülbahar Kaya, 4 yaşındaki oğulları Başer Arges Kaya ile birlikte havuz başına indi. Bu sırada anne ve babasının bir anlık dalgınlığından faydanan Başer, 1 metre 20 santim derinliğindeki havuza girdi. Küçük çocuk dakikalar sonra farkedilerek havuzun dibinden çıkarılıp hastaneye kaldırıldı. Başer yaklaşık 30 dakikalık müdaheleye rağmen hayata döndürülemedi. Başer'in cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Morgu'ndan alınarak Kahramanmaraş'ın Elbistan Gölpınar köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

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