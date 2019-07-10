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  3. İzmir trafiğinde akılalmaz görüntü!

İzmir trafiğinde akılalmaz görüntü!

İzmir trafiğinde akılalmaz görüntü!

İzmir'in Aliağa ilçesinde TIR şoförü, yol verme yüzünden tartıştığı otomobil sürücüsünün üzerine aracının sürdükten sonra durmadan yoluna devam etti.

Olay, dün akşam saatlerinde Menemen yolu üzerinde yaşandı. İddiaya göre, otomobil sürücüsü ile TIR şoförü yol verme yüzünden tartıştı. Bunun üzerine otomobilden inen şoförü, sürücü koltuğunda oturan ve kendisiyle pencereden konuşan TIR şoförüyle tartışmaya başladı. Bu sırada TIR şoförü, aracını hareket ettirerek, kendisiyle tartışan otomobil şoförünün üzerine manevra yaptı. Otomobil sürücüsü kenara çekilirken, TIR ise durmadan yoluna devam etti. 

DHA

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