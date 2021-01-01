Son Dakika: İstanbul'un enflasyon rakamları açıklandı

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul'un enflasyon rakamlarını açıkladı.

AA'da yer alan son dakika haberine göre, İstanbul'da aralıkta bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 1,36, toptan fiyatlar yüzde 2,05 arttı.

İTO verilerine göre, İstanbul'da aralıkta geçen yılın aynı ayına göre perakende fiyatlar yüzde 14,40, toptan fiyatlar yüzde 18,18 arttı



Haberin Özeti

İstanbul Ticaret Odası, İstanbul'unnı açıkladı.• Perakende fiyatlar, aralıkta bir önceki aya görearttı.• Toptan fiyatlar, aralıkta bir önceki ya görearttı.