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01 Ocak 2021 Cuma 12:18 | Son Güncelleme:

Son Dakika: İstanbul'un enflasyon rakamları açıklandı

Son Dakika: İstanbul'un enflasyon rakamları açıklandı
AA

İTO verilerine göre, İstanbul'da aralıkta bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 1,36, toptan fiyatlar yüzde 2,05 arttı

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul'un enflasyon rakamlarını açıkladı.

AA'da yer alan son dakika haberine göre, İstanbul'da aralıkta bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 1,36, toptan fiyatlar yüzde 2,05 arttı.

İTO verilerine göre, İstanbul'da aralıkta geçen yılın aynı ayına göre perakende fiyatlar yüzde 14,40, toptan fiyatlar yüzde 18,18 arttı

Haberin Özeti

İstanbul Ticaret Odası, İstanbul'un enflasyon rakamlarını açıkladı.

DETAY
• Perakende fiyatlar, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 1,36 arttı.
• Toptan fiyatlar, aralıkta bir önceki ya göre yüzde 2,05 arttı.
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