01 Ocak 2021 Cuma 12:18 | Son Güncelleme:
Son Dakika: İstanbul'un enflasyon rakamları açıklandı
AA
İTO verilerine göre, İstanbul'da aralıkta bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 1,36, toptan fiyatlar yüzde 2,05 arttı
İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul'un enflasyon rakamlarını açıkladı.
AA'da yer alan son dakika haberine göre, İstanbul'da aralıkta bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 1,36, toptan fiyatlar yüzde 2,05 arttı.
İTO verilerine göre, İstanbul'da aralıkta geçen yılın aynı ayına göre perakende fiyatlar yüzde 14,40, toptan fiyatlar yüzde 18,18 arttı
DETAY
• Perakende fiyatlar, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 1,36 arttı.
• Toptan fiyatlar, aralıkta bir önceki ya göre yüzde 2,05 arttı.