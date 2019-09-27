Son dakika: Artçı depremler sonrası Şişli'de bir evin balkonu çöktü

Şişli'de 5 katlı bina, 3. kattaki balkonunun çökmesi sonucu tedbiren boşaltıldı. Alınan bilgiye göre, Pehlivan Sokak'ta 5 katlı binanın üçüncü katındaki balkon, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. İnceleme yapan ekipler, binanın tedbiren boşaltılmasına karar verdi. Bunun üzerine vatandaşlar binadan çıkarken ekiplerin incelemesi de sürüyor.

(AA)