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  3. Son dakika: Artçı depremler sonrası Şişli'de bir evin balkonu çöktü

Son dakika: Artçı depremler sonrası Şişli'de bir evin balkonu çöktü

Son dakika: Artçı depremler sonrası Şişli'de bir evin balkonu çöktü

Şişli Fulya Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın 4'üncü katında bulunan balkon meydana gelen artçı depremler sonrasında çöktü. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Şişli'de 5 katlı bina, 3. kattaki balkonunun çökmesi sonucu tedbiren boşaltıldı. Alınan bilgiye göre, Pehlivan Sokak'ta 5 katlı binanın üçüncü katındaki balkon, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. İnceleme yapan ekipler, binanın tedbiren boşaltılmasına karar verdi. Bunun üzerine vatandaşlar binadan çıkarken ekiplerin incelemesi de sürüyor.

(AA)

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