İstanbul'da üç saat boyunca dehşeti yaşatmıştı! Tacizci taksiciye rekor ceza

İstanbul'da üç saat boyunca taksi şoförünün cinsel saldırısına maruz kalan 22 yaşındaki S.U. için mahkeme rekor bir karara imza attı. Skandal olay Şubat ayında meydana geldi. S.U., arkadaşı P.D. ile birlikte bir eğlence mekânında eğlenip alkol aldıktan sonra Tamer Özcan'ın şoförlük yaptığı taksiye binip evine gitmek istedi. Yolda P.D.'yi evine bırakan taksi şoförü S.U.'nun alkollü olmasından yararlanarak evine götürmek yerine aracı ıssız bir yere çekti. Burada genç kıza 3 saat boyunca cinsel saldırıda bulundu. Taksicinin cinsel saldırı esnasında bilinci yerinde olmayan S.U. kendine geldiğinde ise sabah olduğunu fark etti.

PARA İSTEDİ, YOLDA BIRAKTI

Taksicinin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu gören genç kız, öldürüleceğini düşünerek şoka girdi. Tamer Özcan'ın tüm isteklerini yerine getiren genç kız, taksiciden kendisini arkadaşına bırakmasını istedi. Tüm yaşananların üzerine taksici, genç kızdan bir de taksi ücreti istedi. Eğitimine yurtdışında devam eden genç kız cüzdanında bulunan 50 Poundu taksici Tamer Özcan'a verdi. Parayı alan Özcan genç kızı yol ortasında bırakıp gitti. Yoldan geçen bir sürücü, yol kenarındaki kızı fark edip aracına aldı ve gideceği yere bıraktı. Olay sonrası emniyete giderek şikâyetçi olan genç kız, taksici hakkında suç duyurusunda bulundu. İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sonrası sapık taksici hakkında bu zamana kadar bu ve benzeri suçlara verilmiş en yüksek ceza verildi. Özcan, Türkiye'de 25 yıl olan müebbet hapis cezasının uygulama sınırının da üzerinde 27 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

GÖZÜNÜ AÇTIĞINDA YARI ÇIPLAK HALDEYDİ

S.U.'nun olay anını ve yaşadığı korku dolu anları anlattığı mahkeme tutanaklarına ulaştı. S.U. ifadesinde sabah ormanlık bir alanda taksinin içerisinde, aracın tenha bir bölge olduğunu ve taksi şoförünün üzerinde kendisine cinsel istismarda bulunduğu sırada uyandığını söyledi. Taksi şoförünün hareketlerinden uyuşturucu kullandığını anlayan genç kız, taksicinin kendisini öldürebileceğini düşündüğü için soğukkanlı davranmaya çalıştığını söyledi. Uyuşturucunun etkisinde bulunan taksicinin umursamaz tavırlarından yararlanarak araçtan çıktı. Genç kız telefonla 155 polis imdat hattını aradı ve yardım istedi. Ancak nerede olduğunu bilmediği için adres tarifi yapamayan genç kız polislerden kendisini telefon sinyali aracılığıyla bulunmasını istedi. Telefondaki polisin adres olmadan yardımcı olamayacağını söylemesi üzerine tekrar taksiye binerek şoförden kendisini bırakmasını istedi. Bunun üzerine para isteyen taksiciye cüzdanında bulunan 50 poundu verdi ve yol kenarında araçtan indi. Yoldan geçen araçlardan yardım isteyen genç kız arkadaşı P.D.'nin evine gitti ve yaşadıklarını ailesine anlattı.

TAKSİDEKİ GÜVENLİK KAMERASI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI



Genç kızın emniyetteki ifadesinin ardından yakalanarak gözaltına alınan tacizci şoför, genç kızı taciz etmediğini, kendisinin ilişkiye girmek istediğini iddia etti. İfadenin ardından polis geniş çaplı soruşturma yürüterek takside bulunan güvenlik kamerasının görüntülerine ulaştı. Görüntülerde kendinde olmayan genç kıza cinsel tacizde bulunduğu anlaşılan Tamer Özcan çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaşanan cinsel saldırı olayı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturmada ticari takside güvenlik amacıyla bulunan kameradan Tamer Özcan'ın genç kıza uyguladığı cinsel istismar saniye saniye belgelendi. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Tamer Özcan genç kızla zorla birlikte olmadığını, kendi isteğinin olduğunu iddia etse de takside bulunan kamera gerçeği tüm açıklığıyla ortaya çıkardı.

REKOR CEZA

Mahkeme heyeti taksi şoförü Tamer Özcan'ı nitelikli cinsel saldırı suçunu işlediği anlaşıldığından suçun işleniş şekli ve özellikleri, suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen zararın ağırlığı, sanığın kastının yoğunluğu, güttüğü amacı dikkate alarak 14 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ceza sanığın cinsel saldırı suçunun beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kişiye karşı yapılması nedeniyle cezayı yarı oranda arttırarak 21 yıla çıkardı. Mahkeme heyeti Özcan'ı ayrıca, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 2 yıl ancak bu suçu beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye yaptığı gerekçesiyle 2 yıl ve cinsel amaçla işlediği gerekçesiyle 2 yıl daha arttırarak toplamda 27 yıl hapis cezasına mahkûm etti. Bu haliyle ceza Türkiye'de müebbet hapis cezası alan bir kişinin bile en fazla 25 yıl cezaevinde yattığı göz önüne alındığında, araç içerisindeki güvenlik kamera görüntüsü ile ispatlanmasından ötürü 27 yıllık rekor cezaya çarptırıldı öğrenildi.



SABAH