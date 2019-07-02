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  3. Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda bulunan tünel içinde zincirleme kaza

Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda bulunan tünel içinde zincirleme kaza

Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda bulunan tünel içinde zincirleme kaza

Son dakika haberi... Sabiha Gökçen Havalimanı Bağlantı yolunda tünelde feci kazada 2'si ağır, 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından tünel savaş alanına döndü

Sabiha Gökçen Havalimanı Bağlantı yolunda bulunan tünel içinde zincirleme kaza meydana geldi. 

Bir kamyonun da karıştığı kazada yaralanan vatandaşlar ambulansla hastaneye kaldırılırken tünel savaş alanına döndü. Kaza bugün saat 14:15 sıralarında meydana geldi.

Sabiha Gökçen Havalimanı Bağlantı yolunda yeni açılan tünelde biri kamyon olmak üzere dört araç birbirine girdi. Kaza sonrası tünel savaş alanına döndü. Kazada ikisi ağır beş kişi yaralanırken, tünel trafiğe kapandı. 

Ekiplerin çalışması devam ediyor.

 

 

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