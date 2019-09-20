Son dakika: İstanbul'da orman yakan alçağın kim olduğu ortaya çıktı!

İstanbul Pendik'te Aydos Ormanı'nı kundaklayan kişinin kimliği belli oldu. Olayın terör örgütü PKK'yla bağlantısı tespit edilmiş, Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma derinleştirilmişti. Yapılan kimlik tespitinde kundaklamayı gerçekleştirilen alçağın kimlik bilgileri ortaya çıktı. Buna göre, kundaklama yapan teröristin 19 yaşında olduğu belirlendi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, dün 17.46 sıralarında 155 Polis İhbar Hattı'na "Aydos Ormanı'nda yangın çıkarmaya çalışan şüpheli şahıs" ihbarı yapıldığı belirtildi.

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ihbardaki eşkale uyan Y.A. isimli şüphelinin ormanda yangının çıktığı alana yaklaşık 100 metre mesafede yakalandığı aktarılan açıklamada, şüphelinin Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildiği kaydedildi.

Açıklamada, vatandaşlar tarafından görüntülenen şüphelinin, ihbarı yapan kişiler tarafından da teşhis edildiği bilgisi verilerek, "Terör örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen şüpheliyle ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğümüzce geniş çaplı soruşturmalar devam etmektedir." denildi.