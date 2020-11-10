Son dakika: İstanbul'da 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı?

İstanbul'da 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı son dakika haberleri ve gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakın takibe alındı. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını ülkemizi de etkiledi. Virüsün yayılmasını engellemek amacıyla alınan kararlar doğrultusunda bazı illerde 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirildi. Peki, İstanbul'da 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olacak mı?

İSTANBUL'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Son dakika haberine göre İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirildi.

İSTANBUL 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ

Alınan karara göre İstanbul'da 65 yaş üstü vatandaşlar saat 10.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.