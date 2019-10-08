Son dakika: İstanbul Haramidere'de metrobüs kazası: Yaralılar var
Esenyurt Haramidere Sanayi Metrobüs durağında metrobüs kazası yaşandı. Olay yerine ambulanslar sevk edildi. Kazada 4 yolcu yaralandı. Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi sürüyor. Haberimiz içerisinden güncel açıklamaları takip edebilirsiniz.
Metrobüs kazası ile ilgili son dakika haberi geldi. Alınan bilgiye göre, seyir halindeki bir metrobüs, Haramidere Sanayi durağında önündeki başka bir metrobüse çarptı. Kazada metrobüs sürücüsü ile 3 yolcu yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin araçları kaldırma çalışmaları devam ederken, polis kazayla ilgil soruşturma başlattı. Haberimiz içerisinden güncel açıklamaları takip edebilirsiniz.
(AA)