Son dakika... İstanbul dahil 13 ile flaş uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun doğusu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Sinop, Gümüşhane, Batman, Bingöl, İstanbul'un batı çevreleri ile Samsun, Ordu ve Artvin’in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilirken, sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı belirtildi.



İŞTE İLLERE GÖRE HAVA DURUMU



İSTANBUL 23°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA 18°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 25°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 26°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 21°C, 29°C

Az bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 22°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM 12°C, 26°C

Parçalı bulutlu, kısa süreli gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR 23°C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu