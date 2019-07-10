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  3. Son dakika: Beylikdüzü ambarlı liman yolunda tır bariyerlere çarptı!

Son dakika: Beylikdüzü ambarlı liman yolunda tır bariyerlere çarptı!

Son dakika: Beylikdüzü ambarlı liman yolunda tır bariyerlere çarptı!

Beylikdüzü Ambarlı Liman yolunda rot kolu kırılan tır bariyerlere çarptı. Kaza nedeniyle yol tamamen trafiğe kapatılırken, bölgede yoğunluk oluştu. Ekiplerin tırı kaldırma çalışması sürüyor

Kaza, saat 11.00 sıralarında Beylikdüzü Ambarlı Liman Yolu'nda yaşandı. Limana doğru seyreden 34 UH 9409 plakalı tırın rot kolu kırılarak bariyerlere çarptı. Kaza sonrası tır sürücüsü hafif yaralanırken içindeki mazotta yerlere döküldü. Bölgede yoğun trafik oluştu. Oluşan trafiği açmak için ekipler çalışmalarına başladı. Araçların kontrollü olarak geçişi sağlandı. Yoldaki yoğun trafik ise havadan görüntülendi. 

(İHA)

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