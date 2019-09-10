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  3. Son dakika... İstanbul Anadolu Adalet Sarayı önünde silahlı kavga! Yaralılar var

Son dakika... İstanbul Anadolu Adalet Sarayı önünde silahlı kavga! Yaralılar var

Son dakika... İstanbul Anadolu Adalet Sarayı önünde silahlı kavga! Yaralılar var

Kartal’daki İstanbul Anadolu Adalet Sarayında açık otopark dışına motosikletle gelen kişi silahla dehşet saçtı. Saldırgan şahıs, iki kişiyi silahla vurarak yaraladı, ardından kaçtı. Polis saldırganı kısa sürede yakalarken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.


Olay, Kartal’daki İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok açık otoparkı dışında Mustafa Kemal Caddesi üzerinde saat 11.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre motosikletle gelen bir kişi burada silahını çekerek art arda tetiğe bastı. Kurşunların hedefi olan iki kişi yaralanırken saldırgan olay yerinden hızla kaçtı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, saldırgan yapılan çalışma sonrası yakalandı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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