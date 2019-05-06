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  3. Irak'ın kuzeyine hava saldırısı! Hedefler imha edildi

Irak'ın kuzeyine hava saldırısı! Hedefler imha edildi

Irak'ın kuzeyine hava saldırısı! Hedefler imha edildi

Son dakika... MSB: Irak kuzeyi Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.

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