Irak'ın kuzeyine hava saldırısı! Hedefler imha edildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.