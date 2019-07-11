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  3. Son dakika... Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika... Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika... Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Avaşin-Basyan ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla, 5 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Avaşin-Basyan ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 5 terörist daha etkisiz hale getirildi." denildi.

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