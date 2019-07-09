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  3. SON DAKİKA: Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA: Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA: Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Haftanin ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Bakanlık'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Haftanin ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 3 terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.

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