Son dakika... Irak'ın kuzeyinden acı haber! Bir askerimiz şehit
Pençe-2 Harekâtı kapsamında Irak kuzeyinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada, bir askerimiz şehit oldu, beşi hafif olmak üzere altı askerimiz yaralandı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-2 Harekâtı kapsamında 19 Temmuz 2019 tarihinde Irak kuzeyinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, beşi hafif olmak üzere altı kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgedeki operasyonlara hava destekli olarak aralıksız devam edilmektedir" denildi.