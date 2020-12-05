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  • Son dakika: Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
05 Aralık 2020 Cumartesi 19:49 | Son Güncelleme:

Son dakika: Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son Dakika Haberleri.. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde 4 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyor. Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi."

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