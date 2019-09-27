Son dakika: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde icra edilen hava harekâtıyla sözde özel güç unsuru 2 PKK’lı terörist kullandıkları araç içerisinde etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, PKK'nın sözde 'özel güç' mensubu 2 terörist etkisiz hale getirildiği açıklandı. Araç içinde öldürülen teröristlerin vurulduğu ana dair fotoğraflara paylaşımda yer verildi.