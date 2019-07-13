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  3. Son dakika: Irak kuzeyinde örgüte darbe! Terör hedefleri vuruldu

Son dakika: Irak kuzeyinde örgüte darbe! Terör hedefleri vuruldu

Son dakika: Irak kuzeyinde örgüte darbe! Terör hedefleri vuruldu

MSB:"Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölcü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu."

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerinde düzenlenen hava harekâtlarında PKK bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedeflerin vurulduğunu açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu" denildi.

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