İntihar eden damat adayı Uğur Doğan'la ilgili emniyetten açıklama

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Fatih’te yaşandı. Edinilen bilgiye göre katıldığı evlilik programıyla tanınan Uğur Doğan isimli damat adayı, sosyal medyadan yaptığı veda paylaşımının ardından intihar etti. Hastaneye kaldırılan damat adayı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü yaşanan olaya ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "13.08.2019 günü saat 18.30 sıralarında Uğur Doğan isimli şahıs ne olduğu bilinmeyen madde içmek suretiyle intihara teşebbüs ile hastane acil servisine 112 ambulans ile getirilmiş ve yaklaşık 1 saat sonra eks olmuştur. Hastane morgunda ölü muayenesi yaptırılmış, şahsın ailesi ile birlikte kaldığı ikametinde yapılan incelemede sağlığa etki edecek kimyasal madde bulunamamıştır. Maktulün cenazesi otopsi için adli tıbba kaldırılmıştır” denildi.



İHA