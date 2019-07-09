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  3. İngiliz medyası yazdı: Türkiye PKK'nın sonunu getiriyor

İngiliz medyası yazdı: Türkiye PKK'nın sonunu getiriyor

İngiliz medyası yazdı: Türkiye PKK'nın sonunu getiriyor

İngiliz medyası, Türkiye’nin, yoğun hava ve kara operasyonlarıyla PKK’yı bitirme noktasına getirdiğini yazdı. Haberlerde, PKK'nın bütün umudunu, örgütün Suriyedeki uzantısı YPG’ye bağladığı kaydedildi.

Türkiye, son yıllarda milli ve yerli imkânlarıyla, PKK’ya yönelik yurtiçi ve sınır ötesinde düzenlediği operasyonlarla, örgütü çökme noktasına getirdi. Son olarak Irak’ın kuzeyindeki Hakurk’ta düzenlenen Pençe Harekâtı’nda, terör örgütüne büyük darbe vuruldu. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından dün Zap ve Gara bölgelerine, Pençe Harekâtı’yla koordineli düzenlenen hava operasyonlarında 4 terörist daha etkisiz hale getirildi.

ELEBAŞILARINA NOKTA OPERASYON

Böylece harekâtın başladığı 27 Mayıs’tan bu yana öldürülen terörist sayısı 67 oldu. Yine Pençe Harekâtı kapsamında, örgütün sözde ana karargâhının bulunduğu Kandil’e yönelik nokta operasyonlar düzenlendi. Bunlardan ilki, harekâtın başlamasından 2 gün sonra MİT ve TSK’nın işbirliğiyle, örgüt elebaşılarından Cemil Bayık’ın en yakın adamlarından Rıza Altun ve adamlarının vurulması oldu. Önceki gün yine MİT ve TSK ortak operasyonuyla, PKK’nın sözde başkanlık ve yürütme konseyi üyesi Diyar Garip Muhammed öldürüldü.  

ÖRGÜT GİDEREK KÜÇÜLÜYOR

İngiliz medyasında yayımlanan bir rapor, Türkiye’nin etkili operasyonları sonucu örgütün içine düştüğü durumu gözler önüne serdi. Türkiye'nin PKK’ya yönelik operasyonlarını artırdığı belirtilen raporda, “Bu nedenle hem Türkiye sınırları içerisinde hem de sınır dışında, özellikle Irak'ta, PKK'nın hareket kabiliyetinin azaldığı ve örgütün giderek küçüldüğü” belirtildi. PKK’nın kaderinin, örgütün Suriye kolu YPG'ye bağlı olduğu kaydedilen raporda “YPG’nin Suriye'deki varlığını ve statüsünü korumaya devam etmesi halinde PKK'nın yaşama şansının olduğu” savunuldu.

Öte yandan, dün Hakkari’nin Çukurca kırsalında terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı’nca düzenlenen operasyonda, silahlı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

GÜNEŞ

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