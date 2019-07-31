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  3. İnanılmaz ölüm! Patlayan balon parçası soluk borusuna kaçtı

İnanılmaz ölüm! Patlayan balon parçası soluk borusuna kaçtı

İnanılmaz ölüm! Patlayan balon parçası soluk borusuna kaçtı

Artvin'in Murgul ilçesinde, 4 yaşındaki Yağız'ın balonla oyunu feci şekilde sonlandı. Şişirilen balon elinde patlayan minik Yağız'ın soluk borusuna balon parçası kaçtı. Nefes almakta zorlanan Yağız, kaldırıldığı hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı

Artvin'in Murgul ilçesinde, patlayan balon parçasının soluk borusuna kaçtığı 4 yaşındaki Yağız Şeyoğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Korkunç olay, Murgul ilçesinde meydana geldi. DHA'nın haberine göre, şişirilen balon elinde patlayan Yağız Şeyoğlu'nun soluk borusuna balon parçası kaçtı. Nefes almakta zorlanan küçük çocuk ailesi tarafından Murgul Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Burada yapılan müdahale ile boğazına takılan balon parçası çıkarılan Yağız, önce Artvin Devlet Hastanesi'ne ardından ambulans helikopterle Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yağız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DHA

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