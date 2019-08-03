İğrenç itiraf! Mehdi yalanı ortaya çıkmasın diye...

Oktar'ın bu talimatıyla kendisinden hamile kalan örgüt mensubu Aylin Atmaca, Didem Ürer, Gülgün Göktan ve Ebru Atilla'nın da kürtaj yaptırdığı ileri sürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, tanık olarak ifadesi alınan H.K., kürtaj skandalıyla ilgili her şeyi anlattı.

H.K. ifadesinde şunları söyledi: 1991 yılına kadar örgüt içerisinde Adnan Oktar'ın izni ile evlenmek serbestti ancak çocuk yapmak yasaktı. Çünkü Adnan Oktar çocuğun ayak bağı olacağını düşünüyordu. Fakat evli olanların bazıları kaza ile çocuk yaptı ve bu çocuklarda cemaatte büyümeye başladı.

Adnan Oktar ilk başta 'Kuran'a göre kürtaj haramdır kaza da olsa çocuklar doğsun' dedi. Fakat kendisi 1991 yılından sonra cemaatteki tüm evli olanları boşanması talimatını verdi ve Allah rızasının kendisinde olduğunu söylediği için cemaatte olan tüm kadınların kendisi ile evlenmesini söyledi.

KENDİSİNİ KURTARMAK İÇİN…

Burada resmi evlilikler devam ediyordu, fakat kadınlar Adnan Oktar'ın imam nikahlı karısı idi. Aylin Atmaca isimli şahıs Mehmet Murat Atmaca isimli şahsın resmi olarak eşiydi. Adnan Oktar herkesi boşandırdıktan sonra duyduğuma göre Aylin Atmaca ile ilişkiye girerek onu hamile bıraktı.

Öncesinde karşı olduğu kürtaj meselesi için 'tekrardan ayetlere bakalım' dedi ve bir toplantıda Kürtaj yapmanın Kuran'a göre haram olmadığını söyledi. Aylin Atmaca da kürtaj yaptırdı. Buradaki durum ise 'Mehdi'nin çocuğu olmazdı' diye bir hadis vardı ve kendisinin çocuğu olursa Mehdi olmadığı ortaya çıkacaktı. Onun için kürtaj yaptırdı."

"KÜRTAJ YAPTIRANLARDAN BİRİ DE DİDEM ÜRER"

Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen şüphelilerden M.A. ise konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. M.A., Adnan Oktar'ın talimatlarını hem bacılar, hem kız kardeşler, hem de kardeşler grubunda uygulatan kişinin Didem Ürer olduğunu ve onun da Adnan Oktar'dan hamile kalıp kürtaj yaptığını ileri sürdü. Ayrıca Adnan Oktar'ın birlikte olduğu kişilerden Gülgün Göktan ve Ebru Atilla Yılmaz'ın da hamile kaldıklarını ve kürtaj yaptırdıklarını iddia etti.

(Sabah)