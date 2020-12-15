15 Aralık 2020 Salı 09:07 | Son Güncelleme:
Son dakika: İDO'dan sefer iptalleri
AA
İDO, olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.
İstanbul Deniz Otobüsleri, olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.
İDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 8.30 seferi hava koşulu nedeniyle yapılamadı.
Ayrıca tarife değişikliği nedeniyle Kabataş-Bostancı 18.45, Bostancı-Yenikapı-Bandırma 18.45, Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 19.15, Bursa, Yenikapı, Kadıköy, Kabataş 19.30, Yalova-Yenikapı 19.45, Yenikapı-Yalova 19.45, Yalova-Pendik 20.00 ve Pendik-Yalova 20.00 seferleri iptal edildi.