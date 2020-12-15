  • $7,8698
  • 9,5692
  • 465.196
  • 1388.55
15 Aralık 2020 Salı 09:07 | Son Güncelleme:

Son dakika: İDO'dan sefer iptalleri

Son dakika: İDO'dan sefer iptalleri
AA

İDO, olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

İstanbul Deniz Otobüsleri, olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

İDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 8.30 seferi hava koşulu nedeniyle yapılamadı.

Ayrıca tarife değişikliği nedeniyle Kabataş-Bostancı 18.45, Bostancı-Yenikapı-Bandırma 18.45, Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 19.15, Bursa, Yenikapı, Kadıköy, Kabataş 19.30, Yalova-Yenikapı 19.45, Yenikapı-Yalova 19.45, Yalova-Pendik 20.00 ve Pendik-Yalova 20.00 seferleri iptal edildi.

<p>Kahramanmaraş'ta maskesiz olduğu için işlem yapılmak istenen ve polisleri CİMER'e şikayet etmekle

Polisleri tehdit eden kadına CİMER'den cevap: Boşuna gelme

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Haftasonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi! İşte yasaktan sonra ilk kareler

Hayvanların şaşırtan röntgenleri

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.